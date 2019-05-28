وفي الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة عند 1283.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة ذروته منذ 17 مايو عند 1287.32 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1282.70 دولار للأوقية.

ومقابل سلة من 6 عملات مناظرة، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 97.806 بعد ملامسة مؤشر العملة أدنى مستوياته منذ 16 مايو عند 97.546 يوم الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.55 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1331.50 دولار، وتقدم البلاتين 0.8 بالمئة إلى 812.32 دولار للأوقية.