وقال المسؤول، الذي فضل عدم كشف اسمه لموقع "اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن يتم خفض سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية من 16 جنيها إلى 15 جنيها.

وأوضح المصدر أن سعر الدولار الجمركي، الذي تتم مراجعته بشكل دوري، يخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، مشيرا إلى أنه يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لسلع بينها الترفيهية.

ويعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذي تحتسب به تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذي يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك.

وكانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركي بشكل نهائي لمنع التذبذب الحاصل في أسعار السلع المستوردة من الخارج. ولم يتم إصدار أي قرار بهذا الشأن إلى حدود الساعة.

ويبلغ سعر الدولار بالبنوك، وفقا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري، 16.81 جنيها للدولار للشراء، في حين يبلغ سعر البيع 16.91 جنيها للدولار.