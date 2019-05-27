ومن شأن هذا الاكتشاف أن يساهم في تعزيز صادرات الجزائر ويحافظ على حصتها السوقية في الخارج.

وتعد الجزائر موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا، لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة شكلا تهديدا لأحجام الصادرات.

وأبلغ عرقاب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أثناء تفقده الحقل الجديد "أعطى هذا الحقل نتائج جد إيجابية مكنت من تحقيق حوالى 275 مترا مكعبا من الغاز إلى جانب نحو 300 لتر في الساعة من الغاز المكثف".

وأورد "استكشاف طاقة الغاز ولأول مرة بهذه الولاية يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا". ولم يذكر متى سيبدأ الإنتاج في الحقل.

وقال عرقاب إن شركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" ستجري المزيد من التقييمات لطاقة الحقل الإنتاجية.

وبدأت الجزائر، التي تنتج نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، في تجديد عقود التوريد مع عملاء أوروبيين، حيث ينتهي سريان العقود الحالية في نهاية العام الحالي أو أوائل 2020.

يعتمد اقتصاد الجزائر اعتمادا شديدا على الغاز والنفط الخام، وصاغت الحكومة مشروع قانون جديدا للطاقة يقدم حوافز للمستثمرين في مسعى لجذب الشركات الأجنبية.