وأضر التوتر بين البلدين بالمعنويات، بينما عززت بيانات أميركية اقتصادية ضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1286.21دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب 1287.32 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17مايو.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة الأميركية 0.2 بالمئة إلى 1285.60 دولار للأوقية.

وأثارت مجموعة من البيانات الضعيفة من الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي مخاوف من أن حربا تجارية طويلة مع الصين بدأت تؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة.

وعزز هذا التطور تكهنات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، وهو أمر متوقع إلى حد كبير.

وفي مطلع الأسبوع، شكا الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جديد من أن سياسات مجلس الاحتياطي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي بأقصى نتائج ممكنة.

ويكافح الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة، بسبب الخلاف التجاري الأميركي الصيني، مما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات غير الدولار الأميركي.