وبحلول الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 41 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 69.10 دولار للبرميل، مقارنة بالإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.2 في المئة، إلى 58.73 دولار للبرميل.

وقامت مجموعة من المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

لكن مكاسب، الاثنين، لم تعوض تراجع الأسبوع الماضي في أسعار النفط، عندما سجلت العقود الآجلة للنفط الخام أكبر انخفاض في الأسعار هذا العام.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن النزاع التجاري الصيني الأميركي قد يسرع من تباطؤ الاقتصاد العالمي.