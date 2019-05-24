ونقلت وكالة رويترز عن خليل قوله، إنه ستعقد جلسة أخيرة لاعتماد المسودة في القصر الرئاسي، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على جميع البنود والمواد ذات الصلة.

ويناقش مجلس الوزراء منذ أسابيع مشروع الموازنة، التي قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنها ستكون "الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد"، لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها، شرط إقدام الحكومة على جملة إصلاحات بينها خفض العجز، في ضوء تردي الوضع الاقتصادي وتراكم الدين.

وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الذي تثقل الديون كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات.