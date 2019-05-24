وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 97.686 في التعاملات المبكرة في أوروبا لينخفض 0.7 بالمئة عن أعلى مستوى في عامين عند 98.371 الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ويأتي الانخفاض بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية بلغ أدنى مستوياته في نحو 10 سنوات في مايو، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي الأميركي يمر بتباطؤ حاد.

وحتى الآن، فإن القدر الأكبر من المصاعب الناجمة عن الحرب التجارية تظهر في آسيا، حيث تحقق اقتصادات من سنغافورة إلى تايلاند نتائج ضعيفة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن شكاوى الولايات المتحدة ضد هواوي تكنولوجيز ربما يتم حلها ضمن إطار عمل اتفاق تجاري أميركي صيني، بينما في الوقت ذاته وصف شركة الاتصالات الصينية العملاقة بأنها شيء "خطير للغاية".

ويغذي تصاعد التوترات التجارية وضعف البيانات توقعات بخفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وساهم ضعف الدولار في أن يتعافى الجنيه الإسترليني قليلا من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، بينما ارتفع اليورو لفترة وجيزة فوق 1.12 دولار، ليبلغ أعلى مستوى في أسبوع.

ومقابل الين، تراجع الدولار إلى 109.50 ين، ليواصل الخسائر التي تكبدها أثناء الليل.