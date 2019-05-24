وحوالى الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو، 64 سنتا ليبلغ سعره 58.55 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يوليو، فقد تراجع 79 سنتا إلى 68.55 دولارا.

وكان برميل النفط الخفيف شهد في نيويورك، الخميس، أسوأ جلسة له خلال العام الجاري تراجع سعره خلالها 5 بالمئة في أجواء القلق من انعكاسات التوتر التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة.

وخلال هذه الجلسة خسر سعر برميل النفط الخفيف 3.51 دولار، وبلغ أدنى مستوى له منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وشهد نفط برنت أيضا أسوأ جلسة خلال العام، خسر خلالها 3.23 دولار، أو 4.55 بالمئة من قيمته، وزاد ارتفاع الاحتياطات الأميركية من الخام من تشاؤم الأسواق.

وكانت الوكالة الأميركية لأنباء الطاقة أعلنت أن المخزونات التجارية للخام ارتفعت في الأسبوع الذي انتهى في 17 مايو بمقدار 4.7 ملايين برميل، والوقود بمقدار 3.7 ملايين برميل والمنتجات المعالجة الأخرى 800 ألف برميل، وهي كميات أكبر بكثير مما كان متوقعا.

وعادة يفسر ارتفاع في المخزونات الأميركية على أنه مؤشر سيء من قبل الوسطاء، الذين يرون فيه دليلا على تراجع في الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.