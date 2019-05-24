وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1284.78 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن قفز في وقت سابق 1.1 بالمئة، إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1287.23 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1285.40 دولار للأوقية.

وبعد أن لامس أعلى مستوى له منذ مايو 2017، تحول مؤشر الدولار إلى الانخفاض بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية سجل أدنى مستوى في 10 سنوات تقريبا في مايو.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1 بالمئة إلى 14.60دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1310.01 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 794.00 دولارا للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الخامس عشر من فبراير عند 791 دولارا.