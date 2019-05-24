وأضاف ترامب قائلا "بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، إنها لاتفهمه... لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس مشروع القانون". ومضى قائلا "إنها تبدو مضطربة... يجب عليها أن تقر بأنها لاتفهمه".

وردا على تعليقات ترامب، قالت بيلوسي في تغريدة على تويتر"عندما يبدأ ‭'‬العبقري المتزن جدا‭'‬ التصرف بطريقة أكثر رئاسية، فسأكون سعيدة للعمل معه بشأن البنية التحتية والتجارة وقضايا أخرى".

وكانت بيلوسي تشير إلى تعليقات أدلى بها ترامب في وقت سابق الخميس، وصف فيها نفسه بأنه "عبقري متزن جدا" مع انخراط الاثنين في حرب كلمات محمومة.

ويحث الجمهوريون في الكونغرس على التصديق على اتفاقية (يوسمكا) التي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشماليا (نافتا) قبل أن يغادر المشرعون واشنطن في عطلتهم في أغسطس. وكرئيسة لمجلس النواب فإن بيلوسي، المنتمية للحزب الديمقراطي، تتحكم في موعد أي تصويت مبدئي قد يحدث.

ونشر نص الاتفاقية منذ أكتوبر 2018 لكن بعض المشرعين الديمقراطيين طالبوا ببنود إنفاذ أكثر قوة للمعايير الجديدة للعمالة والبيئة في يوسمكا، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يمكن تحقيقه من خلال التشريع الخاص بتنفيد الاتفاقية.

وستقلص فترة دراسة مدتها أسبوعان العدد المتبقي من الأيام التشريعية قبل أن يبدأ الكونغرس عطلته في الثالث من أغسطس. وقال ترامب "أظن أن تلك فترة زمنية طويلة".

وقال الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، إن لايتهايزر يعتقد أن المفاوضات مع بيلوسي بشأن إقرار اتفاقية التجارة تحقق تقدما ويجري التعامل معها "بنوايا صادقة".

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، يجب أن توافق الهيئة التشريعية في كل من كندا والمكسيك على الاتفاقية التجارية الجديدة قبل أن يمكن بدء سريانها.