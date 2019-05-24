وصرح بومبيو لشبكة "سي إن بي سي"، أنه "قولهم إنهم لا يعملون مع الحكومة الصينية ليس صحيحا"، في إشارة إلى "هواوي" التي فرضت واشنطن حظرا على تعامل الشركات الأميركية معها لأسباب أمنية.

وأكد أن رين زينغفي الرئيس التنفيذي للشركة الصينية "لا يقول الحقيقة للشعب الأميركي أو العالم".

والأسبوع الماضي أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية، وحظر على الشركات الأميركية استخدام معدات اتصالات أجنبية يمكن أن تشكل مخاطر أمنية.

واستهدفت تلك الخطوة "هواوي"، رغم أن البيت الأبيض قال أنها لا تستهدف شركة بعينها.

كما حظرت وزارة التجارة على الشركات الأميركية بيع أو نقل التكنولوجيا الأميركية إلى "هواوي".