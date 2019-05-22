وبحسب بيانات الجهاز، فإن متوسط الأجر الشهري وسط من يعملون في القطاع الخاص بالبلاد هو 3508 جنيه، أي نحو 207 دولارات، أما في القطاع العام فيبلغ 5112 جنيه، أي قرابة 300 دولار.

وأوضحت البيانات، أن متوسط الأجر الشهري للإناث في القطاع العام يزيد عن الذكور، حيث يبلغ 5568 جنيه (نحو 328 دولارا)، مقابل 5048 جنيها (حوالي 297 دولارا) للذكور .

لكن الوضع يختلف في القطاع الخاص، إذ يرتفع متوسط الأجر الشهري للذكور عن الإناث، ويبلغ 3644 جنيها (حوالي 215 دولارا)، مقابل 3260 جنيها (قرابة 192 دولارا) للإناث.

وعلى صعيد المدة، أظهرت النتائج أن من يعملون في القطاع الخاص يشتغلون لفترة أطول تصل إلى 220 ساعة في الشهر، أي 55 ساعة أسبوعيا، أما من يعملون في القطاع العام فيشتغلون نحو 200 ساعة شهريا، أي بواقع 50 ساعة أسبوعيا.

وتكشف إحصاءات الجهاز أن من يعملون في مجال التعليم بمصر هم الأقل أجرا، ويبلغ متوسط أجورهم 2084 جنيها، أي ما يقارب 123 دولارا شهريا.