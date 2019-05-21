ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في السوق الفورية، ليستقر عند 1276.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:44 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الثالث من مايو عند 1273.22 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1277.30 دولار للأوقية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتحول اهتمام المستثمرين إلى محضر المركزي الأميركي المنتظر نشره الأربعاء، إذ من المتوقع أن يقدم نظرة على الاجتماع الذي عقده البنك في الأول من مايو، وقرر فيه صناع السياسات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشاروا إلى عدم الرغبة في تعديلها قريبا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المئة إلى 14.45 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر عند 14.33 دولار.

واستقر البلاتين عند 813.75 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 2.1 في المئة إلى 1337.51 دولار للأوقية.