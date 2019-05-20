ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش.

وارتفع الدولار في التعاملات الأميركية الآجلة إلى 1276.20 دولار للأوقية.

ونزل المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274.51 دولار للأوقية، الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت إلى أعلى مستوى في 15 عاما في أوائل مايو وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.44 دولار، وكانت سجلت أقل مستوى فيما يزيد على 5 أشهر عند 14.35 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 822.55 دولار للأوقية، بعدما نزل في الجلسة السابق إلى 812.50 دولار، وهو أقل مستوى له منذ الحادي عشر من مارس.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1316.65 دولار للأوقية، ونزل المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات نحو 19 بالمئة، من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في مارس عند 1620.53 دولار.