وتهدف ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار"، التي ستقام يومي 25 يونيو و 26 يونيو، إلى "تبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وحشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال اتفاقية السلام"، بحسب ما ذكر بيان أميركي - بحريني مشترك.

وأضاف البيان: "سوف يسهل - السلام من أجل الازدهار- المناقشات حول رؤية وإطار طموح قابل للتحقيق لمستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني والمنطقة، بما في ذلك تحسين الإدارة الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري وتيسير النمو السريع للقطاع الخاص".

واعتبر البيان أنه "إذا تم تنفيذها، فإن هذه الرؤية لديها القدرة على تغيير الحياة جذريا ووضع المنطقة على الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا".

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين: "إن هذه الورشة ستشرك قادة من جميع أنحاء الشرق الأوسط بأسره، لتعزيز النمو الاقتصادي وفرصة للناس في هذه المنطقة المهمة".

فيما قال وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة: "إن ورشة (السلام من أجل الازدهار) تؤكد على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، وكذلك الاهتمام القوي والمشترك بخلق فرص اقتصادية مزدهرة تعود بالنفع على المنطقة".