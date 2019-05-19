ونقلت وكالة رويترز عن الوزير السعودي، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة "أوبك"، قوله: "الموقف بشكل عام دقيق في سوق النفط".

وكان الفالح يتحدث في جدة قبيل اجتماع لجنة وزارية من كبار المنتجين في منظمة أوبك وحلفائها، من بينهم السعودية وروسيا، لمناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، ومتابعة عمل اللجنة ونتائج قراراتها في الاجتماعات السابقة.

وأضاف: "نرى أن المخزونات لا تزال ممتلئة، (...)، لا أحد بيننا يريد مخزونات متضخمة. علينا أن نكون حذرين"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويهدف الاجتماع لمعرفة مدى التزام الدول المصدر للبترول "أوبك" وشركائها بقرار خفض الإنتاج، والخروج بتوصيات قبل اجتماع أوبك في شهر يونيو المقبل.