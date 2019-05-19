وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مطار "العاصمة الدولي" يقع وسط العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجرى بناؤها شرقي القاهرة، ويخدم سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس ومدن ومحافظات القناة، ويدعم حركة السياحة والسفر.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح المطار الجديد خلال الأسابيع المقبلة.

وتهدف رؤية مصر 2030 إلى تحقيق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية في مختلف المحافظات.

ووفقا لموقع "اليوم السابع" المصري، فإن المطار الجديد مجهز بأحدث النظم الحديثة لتأمين وإدارة وتشغيل المطارات، ولديه القدرة على استقبال رحلات "الشارتر" التي لا تهبط في مطار القاهرة.

وأوضح الموقع أن المبنى الرئيسي للمطار أقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويتسع لـ300 راكب في الساعة، مما يساعد في تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أن المطار الجديد يضم 45 مبنى وبرج مراقبة جوي بطول 50 مترا، وبه ممر بطول 3650 مترا وعرض 60 مترا، بالإضافة إلى أكتاف الممر، التي تصل إلى 15 مترا من الجانبين.

ويحتوي مطار "العاصمة الدولي" على 8 مواقف لانتظار السيارات تتسع لـ500 سيارة و20 حافلة. كما أن المطار الجديد يتسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.

وذكر الموقع المصري أن المطار صمم وأنشئ وفقا "لأعلى المواصفات العالمية، وبالاعتماد على خبرات مصرية فقط وشركات وطنية، وبإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، لافتا إلى أنه حظي باسم مطار "العاصمة الدولي"، لأنه سيكون في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.