وقال موقع "مصراوي" إن سعر الدولار انخفض في بنك قناة السويس، قرشا واحدا، إلى 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع. وتراجع الدولار قرشين في بنك البركة إلى 17.01 جنيه للشراء، و17.11 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك مصر والإسكندرية و الأهلي المصري، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 17 جنيها للشراء، و17.10 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأميركية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.05 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في مصر بشكل مستمر منذ بداية العام الحالي ليهبط تحت حاجز الـ17 جنيها للمرة الأولى منذ عامين.

ويعزو انخفاض الدولار أمام الجنيه مؤخرا إلى التحسن الكبير في أصول العملة الأجنبية لدى البنوك، عقب إلغاء آلية ضمان البنك المركزي لتحويلات استثمارات الأجانب في المحافظ المالية.