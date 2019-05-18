وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1277.21 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1274.51 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع منخفضا 0.6% وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ التاسع عشر من أبريل.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.82% لتبلغ عند التسوية 1275.70 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار 0.2% ليبقى قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفي جلسة الخميس، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% في أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ منتصف أبريل ، بعد أن ساعدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة في تحسين شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.04% إلى 14.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 14.38 دولار للأوقية. وتنهي الفضة الأسبوع على خسارة تزيد عن 2%، هى أكبر هبوط أسبوعي منذ أول مارس.