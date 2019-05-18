وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران، في نوفمبر، مستهدفة خفض صادرات الخام الإيراني إلى الصفر، مُنهيةً إعفاءات كانت قد منحتها لثمانية مستوردين.

وبالرغم من ذلك، صدرت إيران ما بين 250 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من النفط منذ بداية مايو، وفقا لمصدرين في الصناعة.

وأظهرت بيانات من "ريفينيتيف ايكون"، تصدير إيران لشحنات من الخام عند نحو 250 ألف برميل يوميا وصادرات من الخام والمكثفات، وهو نفط خفيف، عند حوالي 400 ألف برميل يوميا.

ويتجه الجانب الأكبر من الشحنات إلى آسيا. ولم يتضح من هو المشتري وما إذا كان النفط يتجه إلى مستهلكين أو إلى مستودعات للتخزين.

وقال مصدر بالصناعة طلب عدم الكشف عن هويته "الوجهات هى بالأساس الهند والصين... لم تعد هناك شحنات إلى أوروبا أو إلى تركيا".

وتراجعت صادرات إيران النفطية بأكثر من النصف منذ أبريل، عندما شحنت إيران ما يقل من مليون برميل يوميا. أي أقل من 20 بالمئة من الشحنات التي أرسلتها إيران في أبريل 2018 والتي بلغت أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا.

ويتوقع محللون أن شحنات الخام الإيراني في مايو ستكون أقل من 500 ألف برميل يوميا، وتتوقع سارة فاخشوري المحللة في (إس في بيانريجي انترناشيونال) لاستشارات الطاقة صادرات بين 200 ألف و550ألف برميل يوميا.