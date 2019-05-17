وقال متعامل في إدارة الخزينة بأحد البنوك إن المخاوف بشأن آفاق تركيا تضاف إلى الضغوط على الليرة التركية الناجمة عن الارتفاع الكامن للدولار، بينما سيكون للقرارات الأميركية أثرا متفاوتا.

وقال: "القرارات الأميركية جرى وضعها في الاعتبار على نحو سلبي، لكن القرارات ليس لها أثر اقتصادي واضح".

وتابع: "الأسواق المالية ستراقب التصريحات السياسية بشأن العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى ما انطوت عليه من مخاطر في الآونة الأخيرة".

وبحلول الساعة 0822 بتوقيت غرينتش، بلغت الليرة 6.0595 مقابل الدولار، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 6.0475، الخميس.