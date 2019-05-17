وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة عن آخر إغلاق لها إلى 73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0303، وهذه هي الجلسة الرابعة على التوالي التي يرتفع فيها برنت.

وارتفع الخام 3.4 بالمئة هذا الأسبوع ليكون بصدد تحقيق أول مكاسبه في 3 أسابيع.

ولم تكن عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط أقل حظا من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى ولكن 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 63.32 دولار للبرميل.

وما زالت الأسواق تنتظر قرارا من منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين، بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيض الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الخميس، إن الاجتماع المقبل الذي تعقده لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك" في السعودية مطلع الأسبوع المقبل، سيجري تقييما لالتزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج، مشيرا إلى أن أسعار النفط الحالية والأسواق مستقرة.