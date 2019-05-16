وقال قاو للصحفيين، في إفادة أسبوعية، إنه يتعين على الولايات المتحدة تجنب التأثير بشكل إضافي على العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها، إلى ما يُطلق عليه "قائمة الكيانات الخاصة بها"، في خطوة تمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية دون موافقة مسبقة من الحكومة.

وعلى نحو منفصل، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أمرا تنفيذيا يقضي بحظر استخدام الشركات الأميركية لمعدات الاتصالات التي تصنعها شركات يُعتقد أنها تمثل تهديدا للأمن القومي.

ولم يحدد الأمر على وجه الخصوص أي دولة او شركة، لكن مسؤولين أميركيين صنفوا هواوي في وقت سابق باعتبارها "تهديدا" ومارسوا ضغوطا على حلفاء لعدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.

وقال قاو إن مفهوم الأمن القومي يساء استغلاله، ويجب ألا يستخدم كأداة للحماية التجارية.