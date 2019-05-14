واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1298.63 دولار بحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل 1303.26 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 11 أبريل.

ونزل الذهب في العقود الآجلة الأميركية 0.2%، إلى 1299.40دولار.

وواصلت الأسهم الآسيوية خسائرها بعد تراجعات حادة أثناء الليل في وول ستريت، وارتفع الين وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أعلنت بكين أمس فرض رسوم أعلى على واردات أميركية، رداً على رفع واشنطن الرسوم على واردات من الصين.

والاثنين، ارتفع المعدن الأصفر 1.1% ليسجل أكبر زيادة يومية من حيث النسبة المئوية منذ 19 فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 14.79 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.9% إلى 861.13 دولار.

وصعد البلاديوم 0.6% إلى 1329.25 دولار.