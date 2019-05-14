وقال موقع "الشروق" المصري إن الدولار انخفض كذلك بنحو 5 قروش في بنك الإسكندرية ليسجل 17.02 جنيه للشراء و17.12 جنيه للبيع، وفي بنك بركة سجل 17.04 للبيع للشراء و17.14 جنيه للبيع منخفضا 5 قروش أيضا.



كما تراجع الدولار بنحو 3 قروش في كل من البنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس والتعمير والإسكان ليسجل 17.04 جنيه للشراء و17.14 جنيه للبيع. بينما استقر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.13 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن استمرار تراجع الدولار يرجع إلى المصادر المستدامة كنشاط قطاع السياحة وزيادة تدفقاتها الدولارية الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.

وذكرت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية الأسبوع الثالث من شهر أبريل بلغ 16.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن مارس الماضي، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 249.7 مليار جنيه (ما يعادل 14.2 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي مقابل 233.8 مليار جنيه (ما يعادل 13.2 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي.



كما ارتفعت إيرادات مصر من السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 36.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي. وبلغت متحصلات مصر من السفر نحو 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول 2018/2019 مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزى الشهر الماضي.

