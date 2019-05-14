وبحلول الساعة 1744 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.1 بالمئة إلى 1299.30 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 11 أبريل. ويتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل أفضل أداء يومي بالنسبة المئوية منذ 19 فبراير.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1301.80 دولار للأوقية.

وقالت الصين الاثنين، إنها ستزيد الرسوم على مجموعة من السلع الأميركية، لترد الضربة لواشنطن في حربهما التجارية بعد فترة وجيزة من تحذير ترامب لها من الرد.

وأثرت هذه الخطوة سلبا على أسواق الأسهم في العالم، ودفعت سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع.

كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، مما قلل من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق الاثنين، بلغ المعدن الأصفر أدنى مستوى له في الجلسة عند 1281.35 دولار للأوقية مع تصاعد المخاوف التجارية الذي ضغط على اليوان، وهو ما قوض الطلب في أكبر مشتر للمعدن في العالم. وهبطت العملة الصينية لأدنى مستوياتها أمام الدولار منذ ديسمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى14.77 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 847.90 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1323.51 دولار للأوقية.