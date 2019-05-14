وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يوليو 39 سنتا، لتبلغ عند التسوية 70.23 دولار للبرميل، بعدما صعدت في وقت سابق لأعلى مستوياتها في الجلسة عند 72.58 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا، لتبلغ عند التسوية 61.04 دولار للبرميل، بعدما صعدت في وقت سابق إلى 63.33 دولار.

وتعرض النفط لضغوط جراء هبوط الأسهم وغيرها من الأصول العالية المخاطر، مع اتجاه المستثمرين صوب الملاذات الآمنة مثل سندات الخزانة الأميركية بعد لتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتحدت الصين تحذيرا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرضت رسوما أعلى على مجموعة من السلع الأميركية من بينها الخضراوات المجمدة والغاز الطبيعي المسال.

وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع بعدما زادت واشنطن الأسبوع الماضي الرسوم المفروضة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.