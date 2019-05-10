وغرّد ترامب على تويتر: "المحادثات مع الصين تتواصل بشكل ودي جدا - لا حاجة على الإطلاق للإسراع - فيما تسدد الصين رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة للولايات المتحدة على سلع ومنتجات بقيمة 250 مليار دولار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله: "الرسوم في بعض النواحي أفضل من التوصل لاتفاق تجاري".

وكتب الرئيس الأميركي "الرسوم ستعود على بلدنا بثروة أكبر بكثير من اتفاق تقليدي من نوعه. وهي أيضا أسرع وأكثر سهولة".

والجمعة، دخلت زيادة في الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 بالمئة فرضتها واشنطن على واردات من السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، ما دفع وزارة التجارة الصينية لتكرار توعدها باتخاذ "الخطوات اللازمة".

ووسط خلاف تجاري منذ أكثر من عام، عاد مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم إلى طاولة المفاوضات، مساء الخميس، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، والممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين.

ومنذ العام الماضي تبادل الطرفان رسوما جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات في الاتجاهين، ما أضر بالصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين وبقطاعات التصنيع في البلدين.