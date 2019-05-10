وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1284 دولارا للأوقية (الأونصة) مرتفعا نحو 0.4 بالمئة في الأسبوع. كما تماسكت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا عند 1285دولارا للأوقية.

ودخلت زيادة أمر بها الرئيس الأميركي للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وقالت بكين إنها سترد، مما يفاقم التوترات في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات في محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.

واختتم مفاوضون تجاريون كبار أميركيون وصينيون أول يوم من المحادثات التي تمتد يومين أمس الخميس لإنقاذ اتفاق تجاري على شفا الانهيار مع مضي واشنطن قدما في خطط زيادة الرسوم على سلع مستوردة من الصين بقيمة مئات المليارات من الدولارات.

وانخفض الذهب لأدنى مستوياته منذ نهاية ديسمبر في أواخر الأسبوع الماضي، لكنه ارتفع 1.4 بالمئة تقريبا منذ ذلك الحين.

لكن ارتفاع الذهب شهد ضعفا نوعا ما على الرغم من العزوف عن المخاطرة بصفة عامة في السوق، بينما صعدت أصول أخرى تعتبر ملاذا آمنا مثل الين والفرنك السويسري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1307 دولارات للأوقية، بعد أن انخفض ما يزيد عن أربعة بالمئة في الجلسة السابقة لأدنى مستوياته منذ الرابع من يناير إلى 1263.85 دولار. وما زال المعدن يتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.78 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 858 دولارا.

وتتجه الفضة لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على الترتيب، بينما يبدو البلاتين متجها صوب التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.