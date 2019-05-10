ولم يوضح بيان الوزارة التدابير التي ستتخذها بكين، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وقال البيان إن :"الجولة الحادية عشرة للمشاورات الأميركية الصينية الاقتصادية والتجارية العالية المستوى جارية ونأمل أن يتمكن الجانبان الأميركي والصيني من الالتقاء في منتصف الطريق".

ودخلت، الجمعة، الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية المستورة، حيز التنفيذ، تطبيقا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي بدا متململا من بطء المفاوضات التجارية بين البلدين، والتي تحاول إخماد نيران الحرب التجارية التي اندلعت قبل نحو عام.

وارتفعت الرسوم، بموجب أمر ترامب، على 200 مليار دولار من البضائع الصينية، من 10 إلى 25 في المئة.

وشكلت الخطوة تصعيدا كبيرا في التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وتحولا في نبرة ترامب الذي كان يشير إلى تقدم في محادثات التجارة.

ورغم ذلك، أكد البيت الأبيض أن المفاوضات بين الجانبين ستتواصل، الجمعة، وذلك مع وجود وفد حكومي صيني في واشنطن يجري محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب ترامب في تغريدة على تويتر "خلال 10 أشهر دفعت الصين رسوما جمركية للولايات المتحدة بنسبة 25 بالمئة على 50 مليار دولار من البضائع التكنولوجية، و10 بالمئة على 200 مليار دولار من بضائع أخرى"، مضيفا "أن نسبة الـ10 بالمئة سترتفع إلى 25 بالمئة الجمعة"، وفق "فرانس برس".

ويسعى الرئيس الأميركي إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعدما واصل صعدوه لمصلحة الصين ليبلغ 73.378 مليار دولار عام 2018.