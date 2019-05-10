وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أنّ ترامب اجتمع مع الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، في أعقاب الاجتماع الأوّل مع الوفد الصيني، لافتا إلى أنّ الجانبين "اتّفقا على مواصلة المناقشات صباح الجمعة".

وأضاف البيان أنّ لايتهايزر ومنوتشين جمعهما "عشاء عمل مع نائب رئيس الوزراء ليو هي" الذي يرأس الوفد الصيني.



وأعلن ترامب في وقت سابق الخميس أنّه "ما زال ممكنا" التوصل إلى اتفاق مع الصين يُنهي الحرب التجاريّة معها، وقال ترامب للصحفيين إنه تلقى "رسالة جميلة" من نظيره الصيني شي جينبينغ.

وأصبحت أشهر من المجاملات والتفاؤل في المحادثات التجارية في مهبّ الريح هذا الأسبوع، بعد اتّهام مسؤولين أميركيين للصين بالتراجع عن التزامات كانت وافقت عليها سابقا، وهو ما نفته بكين بشدة.



وكان ترامب كثف الضغط على الصين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، بعد أن رفع الأسبوع الماضي رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وخطط لاستهداف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا.



وشكلت الخطوة تصعيدا كبيرا في التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وتحولا في نبرة ترامب الذي كان يشير إلى تقدم في محادثات التجارة.