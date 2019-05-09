وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إنها تعمل بشكل وثيق مع الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة، والسلطات الأخرى في جميع أنحاء العالم، للوقوف على آخر التطورات الجارية الخاصة بطائرات بوينغ 737 ماكس 8.

وأوضحت أن فريقا من الهيئة شارك مؤخرا في اجتماعات فريق المراجعة الفنية الذي تم تشكيله للنظر في أنظمة التحكم في الطائرة.

وأضافت أنها على تواصل مع الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة، للحصول على المزيد من المعلومات الفنية بشأن التحسينات المقترحة.

وحظرت أغلب دول العالم هذا الطراز من طائرات بوينغ بعد سقوط طائرتين في إثيوبيا وإندونيسيا قتل فيهما أكثر من 300 شخص.