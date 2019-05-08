وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 بالمئة في الربع الثاني من 2018-2019، مقارنة مع 5.3 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.

وتوقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في بيان، تحقيق "معدل نمو يصل إلى 5.8 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية".

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 بالمئة في النصف الأول من 2018-2019، مقارنة مع 5.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية واسعة مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي، وقعته في نوفمبر 2016.

وتستهدف مصر نموا عند 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، ونحو 6.1 بالمئة في 2019-2020.