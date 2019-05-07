وبحلول الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1284.45 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1285.6 دولار للأوقية.

وفي خطوة مفاجئة، الأحد، قال ترامب إن زيادة الرسوم ستسري الجمعة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، وهو ما أثار موجة بيع عالمية في الأسهم، وأجج المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

ومما زاد من المخاوف العالمية، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، الأحد، إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط، ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مقلقة من إيران ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.89 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 869.25 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1325.81 دولار للأوقية.