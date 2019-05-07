ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات معيط خلال مؤتمر صحفي، حيث من المنتظر صرف الشريحة النهائية من الصندوق بقيمة ملياري دولار بعد المراجعة الحالية.

وكان الصندوق صرف، في فبراير الماضي، الشريحة الخامسة من برنامج القرض الذي بدأ في 2016 ليصل الإجمالي إلى حوالي 10 مليارات دولار حتى الآن.

وتمضي مصر في إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار الاتفاق، بما في ذلك رفع أسعار الوقود، ومن المتوقع أن تخفض مصر الدعم على الوقود مجددا بحلول منتصف 2019.

وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات كبيرة على دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف العملة، ورفع معظم الدعم عن الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات.