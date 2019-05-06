وشهد العملية رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، الذي أشار إلى أن إدارة الأنفاق والكباري بهيئة قناة السويس تقوم بالإشراف على أعمال الصيانة والتشغيل.

وأوضح أن امتداد فترة عمل الأنفاق خلال فترة التشغيل التجريبي ستكون من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، مضيفا أنه سيتم عمل "بعض التسهيلات" لأهالي المنطقة والطلاب، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأشار إلى أن أنفاق الإسماعيلية ستختصر ساعات طويلة من رحلة العبور من شرق القناة إلى غربها والعكس، إذ لن يتجاوز زمن العبور 20 دقيقة، شاملة جميع إجراءات التفتيش.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح الأنفاق، الأحد، ضمن المشروعات القومية التي افتتحها بالإسماعيلية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، افتتاح 12 مشروعا تنمويا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وجسر سرابيوم العائم، وجسر "الشهيد أحمد عمر شبراوى" بمنطقة الشط بالسويس.