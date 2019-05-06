وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1282.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1284دولارا للأوقية.



كان ترامب أعلن أمس الأحد أنه سيزيد الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار هذا الأسبوع. وقال أيضا إنه سيستهدف سلعا صينية أخرى قيمتها 325 مليار دولار برسوم نسبتها 25 بالمئة"قريبا".

وقوضت هذه التصريحات الأسهم العالمية وأسعار النفط، بينما عززت الين الذي يعتبر مثل المعدن الأصفر، من الملاذات الآمنة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية العالمية.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بأن الصين تفكر الآن في إلغاء المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تهديد ترامب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى14.85 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.5 بالمئة إلى 856 دولارا للأوقية.