وأوضح البنك في بيانه أن الاحتياطيات بلغت في أوخر ذلك الشهر 44.218 مليار دولار، مرتفعة من 44.11 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وفق "رويترز".

وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر قد بلغت 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل 2018.

وتأتي هذه الزيادات بعد أن حررت القاهرة سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وسبق لصندوق النقد الدولي أن أشاد بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض مصر، مشيرا إلى أن التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي بوجه عام، كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي.