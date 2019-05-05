وأدى هذا الانخفاض إلى زيادة العجز التجاري في البلد العضو في منظمة "أوبك" 11 في المئة، ليصبح 1.37 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات من الجمارك، وفق "رويترز".

ووفقا للبيانات، هبطت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 94 في المئة من إجمالي صادرات الجزائر، إلى 9.153 مليار دولار، من 9.310 مليار دولار.

وانخفض إجمالي قيمة الصادرات إلى 9.78 مليار دولار، من 10.02مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي.

وتراجعت الواردات 0.83 في المئة إلى 11.15 مليار دولار.

وفرضت الجزائر قيودا على استيراد بعض السلع، بما فيها سلع غذائية، في محاولة لخفض الإنفاق بعد هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014.