وزادت بِتكوين أكثر من 6 بالمئة لتكسر لفترة وجيزة حاجز 5700 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 نوفمبر، وفقا لوكالة "رويترز".

وبلغ أحدث سعر 5680 دولارا على بورصة "بِتستامب"، لتصل مكاسب العام الحالي للعملة الافتراضية الأولى والأكبر حوالي 55 بالمئة.

وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات "بتكوين" مثل إيثريوم واكس.آر.بي.