وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 1.79 دولار، أو 2.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.81 دولار للبرميل متجهة نحو تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ فبراير.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.43 دولار، أو 2في المئة، لتسجل عند التسوية 70.75 دولار للبرميل.