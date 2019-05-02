فقد أظهرت المبادلات الإلكترونية الصباحية في الأسواق الآسيوية تراجعا في سعر برميل النفط الخفيف، الذي يعد المرجع الأميركي للخام، تسليم يونيو بحدود 19 سنتا، ليستقر سعره عند 63.41 دولار.

كذلك انخفض سعر خام برنت نفط بحر الشمال، وهو المرجع الأوروبي للنفط الخام، تسليم يوليو المقبل، حوالي 27 سنتا ليستقر عند 71.91 دولار، حسبما ذكرت "فرانس برس".

يشار إلى أن الأرقام التي نشرتها الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة الأربعاء، أفادت بارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 9.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، في حين وصل الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يوميا.

وفي حين يتم تفسير زيادة مخزونات الطاقة الأميركية دائما بتراجع الطلب على المادة الخام في أكبر وأول اقتصاد في العالم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الأسعار، فإن الخبراء يرون أن المستثمرين لا يتجاهلون تاثر العرض أيضا بتشديد العقوبات الأميركية على إيران والتطورات في فنزويلا.

فقد قال مصرف "إيه أن زد بنك" إن "وضع العرض يبقى مصدرا للقلق في الأسواق"، مضيفا أن "الأوضاع المتوترة لا تزال قائمة في فنزويلا حيث تنتشر قوات مسلحة عند نقطة تصدير النفط الرئيسية في البلاد".

أما المحلل في مجموعة "فيليب فيتشرز" في سنغافورة بنجامين لو، فيرى أن "اجتماع أوبك المقبل (في 19 يونيو) سيكون حاسما لمسار أسعار النفط لأن أعضاء الكارتل يفكرون في زيادة محتملة في الانتاج في النصف الثاني من 2019".

جدير بالذكر أن أسعار النفط في بورصتي لندن ونيويورك أغلقت الأربعاء باتجاهين متناقضين بعد القفزة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، إذ بلغ سعر خام برنت عند الإقفال في لندن 72.18 دولار، بزيادة قدرها 12 سنتا عن سعر الإغلاق الثلاثاء، في حين أغلق سعر الخام الخفيف في نيويورك على 63.60 دولار، بتراجع قدره 31 سنتا.