ووافق نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المشاريع التي تشمل حديقة معلقة فوق الماء، ومسارات للدراجات الهوائية ومساحات للجري، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة، أن الحديقة المعلقة ستمتد على طول 380 متراً، ومساحة 3422 متراً مربعاً، مشيرة أنها ستكون "وجهة سياحية جديدة".

أما مشروع "وحدات النقل المعلقة" لنقل الركاب في الهواء، فإنه سيضم 21 محطة ولديه طاقة استيعابية تقدر بنحو 8400 راكب في الساعة في كل اتجاه.

ويوجد أيضا خطة على مدار خمس سنوات لتطوير الطرق في الإمارة.

وبحسب وام فإن شركة "كريم" لخدمات سيارات الأجرة الخاصة والتي استحوذت عليها "أوبر" مؤخرا ستقوم بتشغيل 3500 درّاجة هوائية موزعة على 350 محطة في مدينة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات.

واستقبلت دبي 15,92 مليون زائر في العام 2018، بزيادة قدرها 0,8 بالمئة عن العام السابق بينما تطمح الإمارة في أن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض "إكسبو"، الأكبر في العالم.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم ويبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".