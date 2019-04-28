وتعد الألماسة الاكتشاف الأبرز بين الألماس عالي الجودة المستخرج من منجم الشركة على مدار العامين الماضيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية، الأحد.

وبحسب بيان صادر عن الشركة الروسية، فإن هذا الاكتشاف يمثل "ألماسا خاما أصفر فاتح اللون بنقاء عال، يتميز بحواف بارزة، أحدها يضم تشققات وتعرجات بمنتصف القطعة".

ويتميز المنجم الذي استخرجت منه الألماسة بنقاء الأحجار الكريمة التي تستخرج منه، حيث يكتشف على نحو منتظم ماسات بأشكال مجسمة ثنائية بحواف ناعمة.

وافتتح المنجم الخاص بالشركة الروسية سنة 1969، حيث يتربع حاليا على عرش مناجم الماس عالية الجودة، كما وصل متوسط الماس في الطن الواحد 12 قيراطا، وهو أعلى معدل عالمي.

وبلغت مبيعات الشركة الروسية من منتجات الألماس والألماس المصقول في الفترة الواقعة بين يناير ومارس 2019، ما قيمته 1.004 مليار دولار.

جدير بالذكر أن "ألروسا" تنتج ما تصل نسبته لـ95 بالمئة من إجمالي إنتاج الألماس في روسيا، وتقع المناجم الخاصة بالشركة في ياقوتيا ومقاطعة أرخانغلسك.