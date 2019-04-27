وقال شي في تصريحات خلال الجلسة الختامية للقمة إن مبادئ السوق ستطبق في جميع مشروعات التعاون التي تتضمنها المبادرة، وفق ما أوردت وكالة "رويتزر".

وتهدف مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة إحياء طريق الحرير التاريخي الذي كان يربط بين الصين وآسيا وأوروبا.

وكانت أعمال القمة المبادرة انطلقت، الجمعة، بمشاركة قادة 37 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومنها دول عربية، تشكل دعائم رئيسية للمبادرة.

وهذه هي القمة الثانية لمنتدى المبادرة، التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وتسعى إلى إنشاء طرق وممرات تجارية تربط أكثر من 60 دولة وتتضمن فرعين رئيسيين وهما "حزام طريق الحرير الاقتصادي البري" و"طريق الحرير البحري".

وتشكل هذه الدول مجتمعة 65 في المئة من سكان العالم، وتنتج نحو 40 في المئة من الإنتاج العالمي.

وتقضي المبادرة بإقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا، عبر بحر الصين والمحيط الهندي.