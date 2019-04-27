وقالت شركة بيبسيكو، التي تبلغ قيمتها أكثر من 177 مليار دولار، إنها تمتلك حق إنتاج بطاطس "إف إل - 2027" في الهند منذ العام 2016، وتطالب كل واحد من المزارعين بدفع مبلغ يصل إلى 143 ألف دولار، بعد قاموا بزراعة نوع من البطاطس يعد "حصريا لها".

وردا على هذه الدعوى القضائية من بيبسي، رفع عشرات النشطاء واتحادات المزارعين في الهند مذكرة إلى وزير الزراعة الهندي، تدين الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة الأميركية العملاقة، واتهمتها بممارسة "الترهيب".

وبعد جلسة استماع الجمعة في محكمة بمدينة أحمد أباد بولاية غوجارات، صرحت شركة بيبسي لموقع بيزنيس إنسايدر بأنها تريد الآن "تسوية ودية" مع المزارعين الهنود، وأنها لم تتخذ هذا الإجراء، إلا بوصفه الملاذ الأخير.

وقالت شركة بيبسي الهند، في بيان إنها لجأت إلى المحكمة لحماية مصالحها الكبرى من آلاف المزارعين الهنود الذين تعمل معهم ضمن برنامج مزراع البطاطس الجماعية.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل مع آلاف المزارعين الهنود لزراعة بطاطس ذات خصائص مواصفات معينة.

واعتبرت أن ما قام به المزارعون الهنود مسألة غير شرعية وغير قانونية، وأن هؤلاء المزارعين ليسوا ضمن المزارعين الذين وقعت الشركة على عقود معهم.

وبعد العلم بالدعوى القضائية لشركة بيبسي هرع العشرات من المحامين والنشطاء واتحادات ونقابات المزارعين للدفاع عن المتهمين.

وأصر النشطاء على الدفاع عن المتهمين بصرف النظر عن حجم الشركة الأميركية، واعتبروا أن ما قامت به شركة بيبسي "خطأ كارثيا".