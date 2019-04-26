وقالت أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم، إن أرباحها للربع الأول تضاعفت إلى أكثر من المثلين لتصل إلى 3.56 مليار دولار، أو 7.09 دولار للسهم، بينما كان محللون قد توقعوا 4.72 دولار فقط للسهم.

لكن أمازون توقعت أن ترتفع إيرادات التشغيل للربع الثاني إلى 3.6 مليار دولار في حين أن محللين يتوقعون 4.2 مليار دولار.

وقالت الشركة إن إيراداتها من خدمات البيع زادت بنسبة 20 في المئة إلى 11.1 مليار دولار في الربع الأول بينما قفزت الإعلانات والمبيعات الأخرى 34 بالمئة إلى 2.7 مليار دولار.

وقفز صافي المبيعات في أميركا الشمالية ،أكبر سوق لأمازون، 17 بالمئة إلى 35.81 مليار دولار في الربع الأول.

وتوقعت الشركة أن صافي المبيعات في الربع الثاني سيتراوح بين 59.5 مليار و63.5 مليار دولار، مقارنة مع متوسط توقعات المحللين البالغ 62.37 مليار دولار.