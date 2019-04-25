وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1275.51 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1277.60 دولار للأوقية، وفقا لوكالة رويترز.

وتضررت الأسهم الآسيوية بعد بيانات كشفت أن معنويات الشركات الألمانية تراجعت في أبريل بعدما أثرت التوترات التجارية سلبا على المحرك الصناعي لأكبر اقتصاد أوروبي.

وشهد اقتصاد كوريا الجنوبية انكماشا على نحو غير متوقع في الربع الأول من العام مما عزز بواعث القلق من أن الاقتصاد العالمي ربما لم يخرج بعد من نفق الأزمة.

لكن الدولار الأميركي، الذي ظل متداولا عند أعلى مستوى في نحو عامين، كبح الذهب حيث جعل المعدن أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.91 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 884.31 دولار للأوقية في حين نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1413.39 دولار للأوقية.