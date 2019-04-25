وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ستة سنتات، لتبلغ عند التسوية 74.57 دولار للبرميل. وكان الخام بلغ 74.73 دولار للبرميل يومي الثلاثاء والأربعاء، مسجلا أعلى مستوياته منذ الأول من نوفمبر.

وتعرضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لمزيد من الضغوط جراء ارتفاع المخزونات المحلية، وأغلقت على انخفاض قدره 41 سنتا إلى 65.89 دولار للبرميل. وكان الخام قد بلغ الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 31 أكتوبر عند 66.60 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا توقعات المحللين التي أشارت لزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وعاد إنتاج الخام في الولايات المتحدة، التي تحولت العام الماضي إلى أكبر منتج في العالم، إلى مستواه القياسي المرتفع البالغ 12.2 مليون برميل يوميا، بينما قفز صافي الواردات 900 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وارتفعت عقود الخام الآجلة وأسعاره الفورية بعدما قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها ستنهي جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف وارداتها النفطية من طهران اعتبارا من مايو وإلا ستواجه عقوبات. وأثارت هذه الخطوة مخاوف من تقلص إمدادات النفط العالمية.