وأشار متوسط توقعات 20 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة بين الـ8 و الـ22 من أبريل ، قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إلى نمو نسبته 5.5 بالمئة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وكان متوسط تقديرات 14 اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع الذي أجري قبل 3 أشهر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 بالمئة في 2018-2019.

وبلغ متوسط توقعات النمو 5.6 بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2020، بينما بلغ 5.7 بالمئة للسنة المالية 2020-2021.

وتستهدف مصر نموا عند 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط في فبراير، مقارنة مع هدفها السابق البالغ 5.8 بالمئة. كما تستهدف نموا بنسبة 6.1 بالمئة في 2019-2020.